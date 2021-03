Judo | Nicholas Mungai e Lorenzo Agro Sylvain si fermano agli ottavi nell’ultima giornata del Grand Slam di Tashkent

(Di domenica 7 marzo 2021) Si è appena conclusa alla Humo Arena la terza e ultimadi gara deldi2021, terzo evento stagionale del World Tour di. Dopo il fantastico trionfo di Christian Parlati, l’Italia non è riuscita quest’oggi ad entrare nel Final Block con nessuno dei sei atleti impegnati nelle categorie pesanti del programma. Il bilancio finale della manifestazione resta comunque positivo per i colori azzurri, con due piazzamenti a ridosso del podio (un quinto e un settimo posto) oltre allo strepitoso exploit di Parlati nei -81 kg. Risultato in linea con le aspettative e buone sensazioni sul tatami da parte di, nella categoria fino a 90 kg, con due vittorie convincenti contro l’australiano Harrison Cassar (ippon) ed il padrone di casa uzbeko ...

In foto, Nicholas Simonetti e Jacopo Citi Livorno 17 febbraio 2021 Prosegue la crescita dei giovani talenti della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - FIJLKAM, per il settore Karate, ... Odette Giuffrida, il judo è una cosa da femmine 27/01/2020 A 14:02 Da questo punto di vista la ... Peccato in tal senso per Alice Bellandi e Nicholas Mungai, entrambi eliminati agli ottavi di ...