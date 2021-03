Judo, Grand Slam Tashkent 2021. Mungai fuori agli ottavi promette: “Tornerò sul podio” (Di domenica 7 marzo 2021) Si è concluso il Grand Slam 2021 di Judo a Tashkent. L’ultimo azzurro in competizione è stato Nicholas Mungai, eliminato agli ottavi nei 90 kg dall’ungherese Toth. Un buon percorso, quello dell’italiano, con l’incontro che lo ha visto opposto all’ungherese che si è concluso dopo 1’41” di golden score. Mungai ha così commentato la sua prestazione: “Oggi purtroppo non sono riuscito ad arrivare dove volevo. Peccato perché le sensazioni che avevo prima di combattere erano buone e penso che sto lavorando bene anche in allenamento. Mi è mancato di nuovo quel qualcosa in più per portare a casa l’incontro con l’ungherese. Ma ci sto lavorando e sono convinto di poter tornare di nuovo sul podio“. Anche coach Raffaele Toniolo ha ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Si è concluso ildi. L’ultimo azzurro in competizione è stato Nicholas, eliminatonei 90 kg dall’ungherese Toth. Un buon percorso, quello dell’italiano, con l’incontro che lo ha visto opposto all’ungherese che si è concluso dopo 1’41” di golden score.ha così commentato la sua prestazione: “Oggi purtroppo non sono riuscito ad arrivare dove volevo. Peccato perché le sensazioni che avevo prima di combattere erano buone e penso che sto lavorando bene anche in allenamento. Mi è mancato di nuovo quel qualcosa in più per portare a casa l’incontro con l’ungherese. Ma ci sto lavorando e sono convinto di poter tornare di nuovo sul“. Anche coach Raffaele Toniolo ha ...

