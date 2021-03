Joao Pedro miglior brasiliano d’Europa: al top per gol segnati (Di domenica 7 marzo 2021) Joao Pedro non smette di stupire e continua ad aggiornare le sue statistiche nelle ultime due stagioni: miglior brasiliano per reti segnate Joao Pedro mette la sua firma anche a Marassi. L’attaccante del Cagliari ha messo a segno il gol del vantaggio contro la Sampdoria aggiornando le sue statistiche e confermando un primato centrato già nella scorsa stagione. Come evidenziato dai dati Opta, Joao Pedro è a quota 13 reti in questa stagione, statistica che fa di lui il brasiliano più prolifico nei top 5 campionati europei per il secondo anno di fila. 13 – Esattamente come nella scorsa stagione, João Pedro è il miglior marcatore brasiliano ?? nei top-5 campionati europei 2020/21 (13 reti ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021)non smette di stupire e continua ad aggiornare le sue statistiche nelle ultime due stagioni:per reti segnatemette la sua firma anche a Marassi. L’attaccante del Cagliari ha messo a segno il gol del vantaggio contro la Sampdoria aggiornando le sue statistiche e confermando un primato centrato già nella scorsa stagione. Come evidenziato dai dati Opta,è a quota 13 reti in questa stagione, statistica che fa di lui ilpiù prolifico nei top 5 campionati europei per il secondo anno di fila. 13 – Esattamente come nella scorsa stagione, Joãoè ilmarcatore?? nei top-5 campionati europei 2020/21 (13 reti ...

