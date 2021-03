Italia-Francia, così Draghi può rinnovare il Trattato del Quirinale (Di domenica 7 marzo 2021) Di fronte al Senato, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiarito il posizionamento internazionale dell’Italia ed enunciato i principi della politica estera del Governo. Atlantismo ed Europeismo, multilateralismo, proiezione verso il Mediterraneo allargato e l’Africa con particolare attenzione alla Libia, dual-track per la distensione dei rapporti con la Russia e la Turchia. Ha poi espresso l’intenzione di consolidare la collaborazione con i partner europei della sponda mediterranea e rafforzare il rapporto strategico con i Paesi con cui la nostra economia è maggiormente integrata: la Francia e la Germania. Quest’ultimo aspetto recupera un importante dibattito sulla necessità di un rapprochement tra Roma e Parigi che richiede nondimeno alcune riflessioni. Quando nei primi anni Sessanta fu chiaro che con l’ingresso della Gran ... Leggi su formiche (Di domenica 7 marzo 2021) Di fronte al Senato, il presidente del Consiglio Marioha chiarito il posizionamento internazionale dell’ed enunciato i principi della politica estera del Governo. Atlantismo ed Europeismo, multilateralismo, proiezione verso il Mediterraneo allargato e l’Africa con particolare attenzione alla Libia, dual-track per la distensione dei rapporti con la Russia e la Turchia. Ha poi espresso l’intenzione di consolidare la collaborazione con i partner europei della sponda mediterranea e rafforzare il rapporto strategico con i Paesi con cui la nostra economia è maggiormente integrata: lae la Germania. Quest’ultimo aspetto recupera un importante dibattito sulla necessità di un rapprochement tra Roma e Parigi che richiede nondimeno alcune riflessioni. Quando nei primi anni Sessanta fu chiaro che con l’ingresso della Gran ...

