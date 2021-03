Italia | boati e tremori dal sottosuolo | panico tra i residenti

(Di domenica 7 marzo 2021) Da oltre venti giorni daldel centro storico di Orte, a nord di Roma, provengono misteriosi. Il sindaco Angelo Giuliani ha dato mandato a un geologo di studiare questo strano fenomeno che sta inquietando i cittadini del paese al confine tra Lazio e Umbria. Il borgo incastonato tra le rocce si trova sopra un banco di tufo alto una ventina di metri, con delle caverne, dei pozzi, dei cunicoli che in passato sono stati anche abitati. L'intera zona è stata monitorata e fotografata grazie a un elicottero dei vigili del fuoco arrivato direttamente da Ciampino e probabilmente le rocce verranno ispezionate anche con un drone. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tuttavia, non ha segnalato particolari problemi in quell'area. Secondo quanto raccontano i cittadini, si tratterebbe rumori fortissimi paragonabili a quelli che ...

L'attività stromboliana è proseguita sino al mattino con boati percepibili dalla popolazione residente nei centri costieri dell'... che arrivano dal sottosuolo fino alle case di Orte, in provincia di Viterbo, a poco più di 60 chilometri a nord di Roma. Si cerca una risposta alla causa dei potenti rumori che la notte ...