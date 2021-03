Israele: il vaccino protegge dai casi gravi. Su 6.905 malati gravi, solo il 2.87% era stato vaccinato (Di domenica 7 marzo 2021) Secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità nessuno dei decessi verificatisi a febbraio ha riguardato pazienti immunizzati Leggi su lastampa (Di domenica 7 marzo 2021) Secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità nessuno dei decessi verificatisi a febbraio ha riguardato pazienti immunizzati

