Iraq: Papa incontra il padre di Alan, bimbo simbolo naufragi migranti (Di domenica 7 marzo 2021) Al termine della messa nello stadio di Erbil, in Iraq, Papa Francesco ha incontrato Abdullah Kurdi, il papà del piccolo Alan. Il bambino era naufragato con il fratello e la madre sulle coste turche ...

Pontifex_it : Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la famiglia umana, noi, figli e figlie di Abramo ti chiediamo di accoglier… - vaticannews_it : #6marzo #PapaFrancesco e Al-Sistani. Il Papa ha sottolineato l’importanza della collaborazione e dell’amicizia fra… - vaticannews_it : #6marzo #PapaInIraq Collaborazione e amicizia fra le comunità religiose. Questi i temi al centro dell'incontro di… - donTonio66 : 'Oggi riaffermiamo la nostra convinzione che la fraternità è più forte del fratricidio, che la speranza è più forte… - svnflowerst : rispetto per papa francesco perché come ci ha ricordato la palombelli era in Iraq a pregare per noi donne che studiamo fino alle lacrime -