Iraq, il peso delle minoranze etniche e il viaggio del papa. Report CeSi (Di domenica 7 marzo 2021) Con lo storico viaggio in Iraq di papa Francesco il tema del dialogo inter-religioso è diventato accessibile, comprensibile a una larga fetta di popolazione nei suoi risvolti profondi, che passano dalla pace e dalla stabilità. L’Iraq, paese martoriato dal settarismo, è un simbolo, in una regione delicatissima. La questione delle minoranze etniche e religiose irachene è un tema ancora molto sentito e percepito come profondamente divisivo in buona parte della popolazione e del Medio Oriente. “Questioni che affondano le proprie radici ben al di là nel tempo e che soprattutto nei decenni di potere di Saddam Hussein (1979-2003) hanno trovato una grande eco internazionale per via delle violenze condotte nei confronti delle popolazioni ... Leggi su formiche (Di domenica 7 marzo 2021) Con lo storicoindiFrancesco il tema del dialogo inter-religioso è diventato accessibile, comprensibile a una larga fetta di popolazione nei suoi risvolti profondi, che passano dalla pace e dalla stabilità. L’, paese martoriato dal settarismo, è un simbolo, in una regione delicatissima. La questionee religiose irachene è un tema ancora molto sentito e percepito come profondamente divisivo in buona parte della popolazione e del Medio Oriente. “Questioni che affondano le proprie radici ben al di là nel tempo e che soprattutto nei decenni di potere di Saddam Hussein (1979-2003) hanno trovato una grande eco internazionale per viaviolenze condotte nei confrontipopolazioni ...

