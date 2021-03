Inter | Zaccheroni | “Lukaku Pallone d’Oro? Non mi stupirei | sposta gli equilibri”

(Di domenica 7 marzo 2021) Alberto, in un’vista rilasciata a Tuttosport, ha esaltato le doti di, tanto da dichiarare che non si stupirebbe se l’attaccante dell’vincesse il. “Secondo me è un premio che deve essere assegnato al giocatore cheglipiù di tutti. Sia tecnicamente che fisicamente, proprio perché anche quelle sono qualità importanti”, ha spiegato l’ex allenatore, tra le altre, proprio dei nerazzurri. “Io onestamente non mi meraviglierei selo vincesse. Da quando è arrivato all’sta facendo cose straordinarie. In A non c’è un giocatore che riesce arlo. Forse l’unico poteva essere Kessie. Ma davvero quando riceve la palla e allarga gli alettoni ...

Interessante intervista rilasciata da Albertoai microfoni di Tuttosport . L'ex mister ha parlato della lotta scudetto in Serie A soffermandosi sull'importante per l'del bomber belga Romelu Lukaku che, secondo lui, potrebbe ...