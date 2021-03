Inter | conferenza Conte | «Gasperini sta facendo un lavoro straordinario»

(Di domenica 7 marzo 2021) Il tecnico dell’Antonioha parlato instampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta. Queste le sue parole Il tecnico dell’Antonioha parlato instampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta. Queste le sue parole. DIFESA – «Io penso che ogni squadra debba avere un giusto equilibrio. Se riesci a coinvolgere tutti i giocatori in entrambi le fasi, si possono ottenere ottimi risultati. Domani la partita la vincerà chi attaccherà meglio». ATALANTA – «Non so se sarà la più difficile ma sarà difficile. L’Atalanta èuna squadra che crea problematiche a tutte le squadre. Hanno consapevolezza e stima, giocatori forti sia nella formazione titolare che fra le riserve. Penso a Muriel, parte dalla panchina ma da ...

Dopo aver superato gli ostacoli Genoa e Parma, per l'Inter è nuovamente tornata l'aria da big match. Domani sera al Meazza arriverà la lanciatissima Atalanta di Gian ...