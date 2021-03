Inter-Atalanta | il social wall si tinge di rosa

Leggi su intermagazine

(Di domenica 7 marzo 2021) Contorna ilIn occasione ditorna il. Come in ogni partita casalinga, nonostante gli stadi chiusi i protagonisti saranno i tifosi che potranno inviare le proprie foto per sostenere virtualmente la squadra di Conte. La gara – ricorda il sito ufficiale nerazzurro – si giocherà nella Giornatanazionale della donna e per questo motivo ilTogether as a team,powered by StarCasinò Sport, sarà dedicato alle tifose nerazzurre che potranno essere protagoniste con i propri selfie sulla terza fila di LED a bordocampo e avranno la possibilità di sostenere da casa la squadra. Quella di lunedì sarà una serata speciale dentro e fuori dal ...