“Insieme per l’8 marzo”: domani il via al progetto della Provincia di Caserta (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì 8 marzo 2021 alle ore 11, presso la Sala Giunta della Provincia di Caserta, si terrà l’evento “Insieme per l’8 marzo”, un progetto pilota della Consigliera della Parità della Provincia di Caserta, dottoressa Rosaria Calabrese. L’evento prenderà il via dopo i saluti istituzionali in live streaming del Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca sulla pagina Facebook “Rosaria Calabrese Consigliera Parità Provincia Caserta”. Il progetto prevede la piantumazione condivisa di alberelli di leccio con i sindaci dei comuni di Terra di Lavoro. È stato scelto il leccio ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì 82021 alle ore 11, presso la Sala Giuntadi, si terrà l’evento “per l’8”, unpilotaConsiglieraParitàdi, dottoressa Rosaria Calabrese. L’evento prenderà il via dopo i saluti istituzionali in live streaming del Presidente, Giorgio Magliocca sulla pagina Facebook “Rosaria Calabrese Consigliera Parità”. Ilprevede la piantumazione condivisa di alberelli di leccio con i sindaci dei comuni di Terra di Lavoro. È stato scelto il leccio ...

