Infortunio Ghoulam: sospetto stiramento per il terzino del Napoli (Di domenica 7 marzo 2021) , uscito anzitempo dal match contro il Bologna Brutte notizie per il Napoli. Faouzi Ghoulam è stato costretto ad abbandonare il campo durante il primo tempo del match contro il Bologna. sospetto stiramento per il terzino algerino, che ha lasciato il posto al 21? a Elseid Hysaj. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) , uscito anzitempo dal match contro il Bologna Brutte notizie per il. Faouziè stato costretto ad abbandonare il campo durante il primo tempo del match contro il Bologna.per ilalgerino, che ha lasciato il posto al 21? a Elseid Hysaj. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Diego31883 : RT @GoalItalia: #Ghoulam nuovamente infortunato: k.o in #NapoliBologna ?? - FantaMasterApp : 'Napoli, Ghoulam si ferma subito: brutta tegola per Gattuso' - fantapiu3 : #SerieA, #NapoliBologna, #infortunio per #Ghoulam, le ultime. #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - marcoperillo : RT @GoalItalia: #Ghoulam nuovamente infortunato: k.o in #NapoliBologna ?? - GoalItalia : #Ghoulam nuovamente infortunato: k.o in #NapoliBologna ?? -