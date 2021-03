Infortunio Bani | tegola per D’Aversa in Fiorentina-Parma

(Di domenica 7 marzo 2021) Mattia, difensore del, è costretto a lasciare in campo negli ultimi minuti della gara contro la: problema all’adduttore Piove sul bagnato in casa. Altraperche deve rinunciare anche a Mattia. Il difensore arrivato nella sessione di mercato invernale dal Genoa, ha accusato un problema all’adduttore nel finale di gara contro la. Al minuto 80 dunqueè costretto ad operare un cambio inserendo Gagliolo per il finale di gara contro la. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Bani

Calcio News 24

Mattia, difensore del Parma, è costretto a lasciare in campo negli ultimi minuti della gara contro la Fiorentina: problema ...... due squalificati per D'Aversa Ducali che andranno a La Spezia senzain difesa e Brugman a ... è Luca Caldirola che era sceso nelle gerarchie difensive dopo essere tornato dall'. In ...Mattia Bani, difensore del Parma, è costretto a lasciare in campo negli ultimi minuti della gara contro la Fiorentina: problema all'adduttore ...Se pensiamo agli incroci passati, fa strano che Fiorentina-Parma assuma oggi le valenze di sfida salvezza. Nell’immaginario dei tifosi rimangono le sfide degli anni ‘90, con gigliati ...