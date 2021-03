Incidente a San Vito: l’UniSannio piange Laura, domani bandiere a mezz’asta (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Università del Sannio apprende incredula la notizia della scomparsa di Laura Leone, studentessa di ingegneria civile (leggi qui la tragica notizia). L’ateneo sannita si unisce alla famiglia e agli amici in questo immenso e ingiusto dolore. “Il primo pensiero – si legge nel messaggio di cordoglio dell’ateneo sannita – è per lei, per l’interruzione del suo progetto di vita, poi per i suoi genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere. La morte di una giovane colpisce tutti e ci spinge a riflettere e a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Resterà nei ricordi la sua bellezza, il suo sorriso, la forza e la determinazione di una giovane donna”. Il rettore Gerardo Canfora annuncia che domani le bandiere sulla sede del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Università del Sannio apprende incredula la notizia della scomparsa diLeone, studentessa di ingegneria civile (leggi qui la tragica notizia). L’ateneo sannita si unisce alla famiglia e agli amici in questo immenso e ingiusto dolore. “Il primo pensiero – si legge nel messaggio di cordoglio dell’ateneo sannita – è per lei, per l’interruzione del suo progetto di vita, poi per i suoi genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere. La morte di una giovane colpisce tutti e ci spinge a riflettere e a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Resterà nei ricordi la sua bellezza, il suo sorriso, la forza e la determinazione di una giovane donna”. Il rettore Gerardo Canfora annuncia chelesulla sede del ...

Incidente a San Vito: l’UniSannio piange Laura, domani bandiere a mezz’asta L’Università del Sannio apprende incredula la notizia della scomparsa di Laura Leone, studentessa di ingegneria civile (leggi qui la tragica notizia). L’ateneo sannita si unisce alla famiglia e agli a ...

