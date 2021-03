In una pizzeria di Colonia la pizza 'Riina' e 'Cosa Nostra'. È polemica: "Va boicottata" (Di domenica 7 marzo 2021) Costa 6 euro e 20, è composta da peperoncino, olive e carciofi e si chiama ‘pizza Riina’. Mentre la ‘pizza Cosa Nostra’ costa un euro in più, ma ci sono anche i pomodori freschi, la mozzarella e il parmigiano. Si tratta di due piatti presenti nel menù della ‘pizzeria Mafiosi’ di Colonia, in Germania, ristorante che su Facebook ha come profilo l’immagine del Padrino. A raccontarlo è l’Adnkronos. La ‘pizzeria Mafiosi’ non è l’unico locale tedesco ad avere un nome contenente un riferimento alla mafia: nella Muhlheim an de Ruhr, ad esempio, si trova la pizzeria ‘Cosa Nostra’, ad Hannover ‘Mafia pizza’ e a Trier ‘pizza Mafia’. Un fenomeno commentato ai microfoni ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) Costa 6 euro e 20, è composta da peperoncino, olive e carciofi e si chiama ‘’. Mentre la ‘’ costa un euro in più, ma ci sono anche i pomodori freschi, la mozzarella e il parmigiano. Si tratta di due piatti presenti nel menù della ‘Mafiosi’ di, in Germania, ristorante che su Facebook ha come profilo l’immagine del Padrino. A raccontarlo è l’Adnkronos. La ‘Mafiosi’ non è l’unico locale tedesco ad avere un nome contenente un riferimento alla mafia: nella Muhlheim an de Ruhr, ad esempio, si trova la’, ad Hannover ‘Mafia’ e a Trier ‘Mafia’. Un fenomeno commentato ai microfoni ...

