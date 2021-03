In Italia somministrate 5,4 milioni di dosi. Speranza: «Entro l’estate tutti coloro che lo vorranno saranno vaccinati» (Di domenica 7 marzo 2021) Sono 1.649.883 le persone in Italia che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid, stando ai dati del governo aggiornati alla sera del 7 marzo. Complessivamente, sono state somministrate 5.403.468 dosi su tutto il territorio nazionale: 3.318.498 sono andate a donne, 2.084.970 a uomini. Questa la suddivisione per categorie di beneficiari: Operatori sanitari e sociosanitari: 2.525.618 Personale non sanitario: 895.379 Ospiti di strutture residenziali: 438.735 Over 80: 1.033.160 Forze armate: 124.309 Personale scolastico: 386.267 La fascia di età che ha ricevuto più somministrazioni è quella tra i 50 e i 59 anni (1.138.511), seguita da 80-89 anni (1.053.369). Guardando ai dati delle singole Regioni, la Valle d’Aosta è quella che ha somministrato la percentuale più alta delle dosi ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) Sono 1.649.883 le persone inche hanno ricevuto entrambe ledel vaccino anti-Covid, stando ai dati del governo aggiornati alla sera del 7 marzo. Complessivamente, sono state5.403.468su tutto il territorio nazionale: 3.318.498 sono andate a donne, 2.084.970 a uomini. Questa la suddivisione per categorie di beneficiari: Operatori sanitari e sociosanitari: 2.525.618 Personale non sanitario: 895.379 Ospiti di strutture residenziali: 438.735 Over 80: 1.033.160 Forze armate: 124.309 Personale scolastico: 386.267 La fascia di età che ha ricevuto più somministrazioni è quella tra i 50 e i 59 anni (1.138.511), seguita da 80-89 anni (1.053.369). Guardando ai dati delle singole Regioni, la Valle d’Aosta è quella che ha somministrato la percentuale più alta delle...

robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - RobTallei : In Italia sono state consegnate 1,5 milioni di dosi di AstraZeneca. Ne sono state somministrate 332mila. - sara57516132 : In America già somministrate 50 milioni di dosi e qui in Italia solo 5 milioni! #congiuntifuoriregione #COVID19 - Dome689 : RT @you_trend: ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 5359590 Di cui prime dosi: 3717531 Di cui seconde dos… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 07/03/2021 ore 18:30 Finora sono state somministrate 5403468 do… -