In Emilia Romagna e Lombardia record di nuovi casi (Di domenica 7 marzo 2021) Milano e Brescia le due città che registrano i numeri più alti. Sotto stress le strutture sanitarie che tornano a chiudere alcuni reparti di medicina generale Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 marzo 2021) Milano e Brescia le due città che registrano i numeri più alti. Sotto stress le strutture sanitarie che tornano a chiudere alcuni reparti di medicina generale

Advertising

RegioneER : COVID, dall'8 marzo in ZONA ROSSA i comuni delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Fino al 21 marzo. STOP… - Linkiesta : Il modello coreano delle tre T (Tracciamento, Tamponi, Trattamento) si farà anche in Italia grazie alla collaborazi… - borghi_claudio : Abbiamo visto quindi che se ci basiamo sui ricoveri ci sono problemi solo in Lombardia e Emilia Romagna. Ma all'int… - bellissima2021 : RT @nebbiafatata: PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: ATTIVIAMOCI PER SALVARE I DAINI DELLA PINETA DI CLASS… - manuluzi : @lageloni No, no, è un uomo; è la generazione produttiva; ha la fortuna di una visibilità e di un risultato raggiun… -