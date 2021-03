In arrivo Sanremo Estate, Amadeus conferma: “vogliamo farlo a luglio” (Di domenica 7 marzo 2021) Finito il Festival di Sanremo 2021, si parla già di un’altra manifestazione canora, che però si farà prima del 2022. Amadeus, in conferenza stampa questa mattina, ha infatti rivelato un progetto su cui lui stesso e la Rai vorrebbero lavorare, ovvero Sanremo Estate. Ma cos’è Sanremo Estate? A spiegarlo lo stesso conduttore L’evento estivo è una promessa che mi sono sentito di fare alla Città di Sanremo. Verso luglio sarebbe bello fare un Sanremo Estate, senza gara canora ma con una festa estiva che abbia il marchio di Sanremo. vogliamo tornare qui a luglio per un Sanremo Estate che aiuti le attività del posto Non è chiaro se la ... Leggi su trendit (Di domenica 7 marzo 2021) Finito il Festival di2021, si parla già di un’altra manifestazione canora, che però si farà prima del 2022., in conferenza stampa questa mattina, ha infatti rivelato un progetto su cui lui stesso e la Rai vorrebbero lavorare, ovvero. Ma cos’è? A spiegarlo lo stesso conduttore L’evento estivo è una promessa che mi sono sentito di fare alla Città di. Versosarebbe bello fare un, senza gara canora ma con una festa estiva che abbia il marchio ditornare qui aper unche aiuti le attività del posto Non è chiaro se la ...

