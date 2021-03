Impossibile prenotare visite cardiologiche a Olbia. Solo a pagamento

Advertising

iltirreno : ?? La denuncia del consigliere regionale Alessandro Capecchi. L’azienda si scusa: «Miglioreremo presto il servizio»… - tusciaweb : “Come docente vorrei fare il vaccino, ma sul sito della regione è impossibile prenotare…” Viterbo - 'Come docente… - andreaganduglia : @iaiacercacasa @vitalbaa @maxkava @ricpuglisi @ebobferraris Ma in che periodo? Da novembre con seconda ondata impos… - silviabar12 : Ieri era possibile, oggi la Regione ha reso impossibile prenotare la vaccinazione dai 60 ai 79 anni. Ci vuole pazie… - arabellara : @lavezzarilaw Ecco,esatto,ma penso che quasi tutti quelli che fanno il nostro lavoro ci si stanno scontrando:il mio… -

Ultime Notizie dalla rete : Impossibile prenotare

Gallura Oggi

Le visite cardiologiche a Olbia sono solo a pagamento. Nel distretto sanitario di Olbia da diversi mesi non è possibilevisite specialistiche cardiologiche , se non a pagamento. E' questa la denuncia della Coalizione Civica e Democratica ha presentato, primo firmatario il consigliere Dem Antonio Loriga, un'i ...Loriga (PD) afferma: "nel distretto sanitario di Olbia da diversi mesi non è possibilevisite specialistiche cardiologiche, se non a pagamento. Intervenga il Sindaco". La Coalizione Civica ...Olbia. Ancora problemi in ambito sanitario: lo sottolinea la minoranza del Comune di Olbia che chiede l'intervento del sindaco Settimo Nizzi. Loriga (PD) ...Andrea Capitani MONTE ARGENTARIO. Salta la Pasqua e forse il ponte del Primo Maggio, anche quest’anno gli alberghi apriranno in ritardo. E le prenotazioni scarseggiano. Per il turismo la situazione pa ...