Il vescovo di Sanremo: "Festival irrispettoso e blasfemo, mi dissocio. Premio a Fiorello? Non in mio nome"

Il 71esimo Festival di Sanremo è terminato, ma non le critiche e le polemiche. L'ultima è arrivata dal vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, che ha atteso la fine della kermesse per diramare un comunicato di condanna verso quanto è andato in scena nelle cinque serate. "A seguito di tante segnalazioni di giusto sdegno e di proteste riguardo alle ricorrenti occasioni di mancanza di rispetto, di derisione e di manifestazioni blasfeme nei confronti della fede cristiana, della Chiesa cattolica e dei credenti, esibite in forme volgari e offensive nel corso della 71 edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo, sento il dovere di condividere pubblicamente una parola di riprovazione e di dispiacere per quanto accaduto", si legge nella nota di ...

