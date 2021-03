Il vescovo di Sanremo contro il Festival: “Mancanza di rispetto verso la fede cristiana” (Di domenica 7 marzo 2021) Non sono mancate le polemiche dopo il Festival di Sanremo 2021. Duro il vescovo: “E’ mancato il rispetto”. ROMA – Il Festival di Sanremo 2021 si è concluso da meno di 24 ore e non sono mancate le polemiche. Dura la nota del vescovo della città ligure che attacca alcuni dei protagonisti: “C’è stata una Mancanza di rispetto e derisione verso la fede cristiana esibite in forma volgari e offensive“. Un chiaro riferimento ad Achille Lauro e i Maneskin. Nel comunicato, riportato da La Repubblica, non è mancata la critica alla decisione di assegnare il premio Citta di Sanremo a Fiorello: “Trovo che non rappresenti gran parte di cittadinanza legata alla ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021) Non sono mancate le polemiche dopo ildi2021. Duro il: “E’ mancato il”. ROMA – Ildi2021 si è concluso da meno di 24 ore e non sono mancate le polemiche. Dura la nota deldella città ligure che attacca alcuni dei protagonisti: “C’è stata unadie derisionelaesibite in forma volgari e offensive“. Un chiaro riferimento ad Achille Lauro e i Maneskin. Nel comunicato, riportato da La Repubblica, non è mancata la critica alla decisione di assegnare il premio Citta dia Fiorello: “Trovo che non rappresenti gran parte di cittadinanza legata alla ...

