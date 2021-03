Il vaccino di AstraZeneca sarà somministrato anche a chi ha più di 65 anni (Di domenica 7 marzo 2021) Intervenendo nella trasmissione di RaiTre in Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che il vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca potrà essere somministrato anche ha chi più di 65 anni. Speranza ha Leggi su ilpost (Di domenica 7 marzo 2021) Intervenendo nella trasmissione di RaiTre in Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che ilcontro il coronavirus dipotrà essereha chi più di 65. Speranza ha

Advertising

RobertoBurioni : Sento molta gente lamentarsi per gli effetti collaterali del vaccino AstraZeneca, che sono in realtà lievi e non tr… - fattoquotidiano : Vaccino Astrazeneca, Di Maio: “Stop esportazioni verso l’Australia? Finché ci saranno ritardi giusto bloccare forni… - francescocosta : Temo che molti non abbiano chiaro cosa significhi la percentuale di efficacia dei vaccini, e che lo scetticismo su… - giuseppemaria : RT @RegioneLazio: #Vaccini anti #Covid19 Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1956 e… - panibbi : RT @EliseiNicole: IL GOVERNO SUDCOREANO INDAGA SULLA MORTE DI 7 PERSONE A SEGUITO DEL VACCINO ASTRAZENECA - Database Italia -