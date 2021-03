Il vaccino di AstraZeneca anche agli over 65: attesa la circolare del ministero I test e l’efficacia (Di domenica 7 marzo 2021) Attesa una circolare del ministero della Salute per poter somministrare il vaccino di Oxford a tutte le generazioni di persone adulte. La conferma da Roberto Speranza Leggi su corriere (Di domenica 7 marzo 2021) Attesa unadeldella Salute per poter somministrare ildi Oxford a tutte le generazioni di persone adulte. La conferma da Roberto Speranza

ilpost : Il vaccino di AstraZeneca sarà somministrato anche a chi ha più di 65 anni - riotta : Ministro @robersperanza annuncia vaccino @AstraZeneca finalmente anche per over 65 in Italia: bene. - RegioneLazio : #Vaccini anti #Covid19 Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1… - stefyercolanoni : RT @GiovaQuez: Tra domani e martedì la circolare del Ministero della Salute per l'estensione dell'utilizzo del vaccino di AstraZeneca agli… - LallaM40589392 : RT @EntropicBazaar: Non sanno più come dirlo. 'La vostra vita non vale nulla. Dovete crepare' -