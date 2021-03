Il Tema Natale di Amanda Gorman. La grazia della poetessa (Di domenica 7 marzo 2021) Amanda Gorman e? nata a Los Angeles il 7 marzo 1998 (foto Ipa). «Alle elementari ero convinta di essere un’aliena». Forse un po’ lo era. Un’aliena minuscola e immensa, nata sotto il segno dei Pesci. Amanda Gorman sembra provenire da un altrove senza tempo. Nel suo oroscopo la congiunzione Sole-Giove è vertiginoso sentire, capace di trasformarsi in incanto poetico. Lo stesso che il giorno dell’insediamento di Joe Biden ha travolto tutti, mentre leggeva al mondo The Hill We Climb. Sono le sue mani a rubare l’attenzione. Lunghe, affusolate, vibrano nell’aria, danzando intorno ai versi della poesia. E questa grazia, protesa verso l’infinito, svela la presenza della Luna in Cancro, che attraversa il passato, il dolore, le divisioni, per arrivare a posarsi come una farfalla colorata sugli ... Leggi su iodonna (Di domenica 7 marzo 2021) Amandae? nata a Los Angeles il 7 marzo 1998 (foto Ipa). «Alle elementari ero convinta di essere un’aliena». Forse un po’ lo era. Un’aliena minuscola e immensa, nata sotto il segno dei Pesci. Amandasembra provenire da un altrove senza tempo. Nel suo oroscopo la congiunzione Sole-Giove è vertiginoso sentire, capace di trasformarsi in incanto poetico. Lo stesso che il giorno dell’insediamento di Joe Biden ha travolto tutti, mentre leggeva al mondo The Hill We Climb. Sono le sue mani a rubare l’attenzione. Lunghe, affusolate, vibrano nell’aria, danzando intorno ai versipoesia. E questa, protesa verso l’infinito, svela la presenzaLuna in Cancro, che attraversa il passato, il dolore, le divisioni, per arrivare a posarsi come una farfalla colorata sugli ...

