Il Segreto anticipazioni 12 marzo 2021 | la partenza dei Castaneda

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 7 marzo 2021) Nella puntata de Ildi venerdì 12prendono la decisione di lasciare per sempre Puente Viejo e questo dopo l’assurda punizione inflitta a Juan per ordine di donna Francisca. Ramiro e Alfonso però non vogliono che quello che è successo al fratello resti impunito, così decidono di organizzarsi per farla pagare a Mauricio. Raimundo sempre più testardo e orgoglioso, decide di non accettare l’aiuto offerto da suo figlio Sebastian, disposto a pagare i suoi debiti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ilpuntate: don Anselmo tradisce Pepa? Ecco quello che accadrà in questo episodio della telenovela spagnola dopo che il curato del paese ha scoperto la verità sulla Aguirre Nuovi guai all’orizzonte per Pepa nel corso di questa puntata de Il ...