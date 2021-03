Il pronostico di Manchester United-Milan, ottavi di finale di Europa League (Di domenica 7 marzo 2021) Nel giovedì di Europa League una delle sfide più attesa è sicuramente quella tra Manchester United e Milan. Infatti le due squadre nella loro storia hanno già dato spettacolo quando si sono incontrate, con questo ottavo di finale che promette di emozionare altrettanto. Gli inglesi partono come favoriti per il passaggio del turno, ma il sorprendente Milan di Pioli sembra davvero essere in una stagione magica, e vuole superare un altro ostacolo. Di seguito il pronostico di Manchester United-Milan. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? La sfida che ci attende è una di quelle speciali, tra due grandi squadre che hanno fatto la storia del calcio. Il Manchester ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) Nel giovedì diuna delle sfide più attesa è sicuramente quella tra. Infatti le due squadre nella loro storia hanno già dato spettacolo quando si sono incontrate, con questo ottavo diche promette di emozionare altrettanto. Gli inglesi partono come favoriti per il passaggio del turno, ma il sorprendentedi Pioli sembra davvero essere in una stagione magica, e vuole superare un altro ostacolo. Di seguito ildi. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? La sfida che ci attende è una di quelle speciali, tra due grandi squadre che hanno fatto la storia del calcio. Il...

