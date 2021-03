Il principe Filippo sta morendo? L' ultimo inquietante regalo ricevuto dalla Regina Elisabetta | indizio decisivo?

(Di domenica 7 marzo 2021) Unper la. A corte sono arrivati due cuccioli di corgi, la razza canina più amata dai Windsor, per rallegrare le giornate alla 94enne regnante rimasta sola a causa del ricovero del consorte, il. Un gesto da leggere in due modi: un dolcissimo riempitivo "d'affetto", in attesa del ritorno a casa del Duca d'Edimburgo, o un modo altrettanto tenero per preparare laalla vedovanza. Le condizioni di salute di, ricoverato da 20 giorni, continuano a tenere in ansia la famiglia e il Paese. Sottoposto con successo a un intervento al cuore al St Bartholomew' s Hospital nella City, il meglio per la cardiochirurgia in tutta la Gran Bretagna, e ora "in lento miglioramento" al King Edward ...

Advertising

giannettimarco : RT @leggoit: Harry richiamato a Londra, il macabro sospetto sulla salute del Principe Filippo - ilmessaggeroit : #harry richiamato a Londra, il macabro sospetto sulla salute del #principe filippo - BruceWilkins : Reali d'Inghilterra, #Harry richiamato a Londra per le condizioni del principe #Filippo, ma senza #MeghanMarkle. Av… - infoitcultura : Harry richiamato a Londra, il macabro sospetto sulla salute del Principe Filippo - Gazzettino : #harry richiamato a Londra, il macabro sospetto sulla salute del Principe #filippo -

Ultime Notizie dalla rete : principe Filippo

Vanity Fair Italia

" Slightly improving ", leggermente in miglioramento, così Camilla la moglie delCarlo ha definito le condizioni di salute dele come già ilEdward, figlio di ...Harry sarebbe stato richiamato nel Regno Unito per dare un ultimo saluto al nonno . Ilè ricoverato ormai da giorni in ospedale, inizialmente si è parlato di una semplice infezione, poi un intervento al cuore e dopo tre trasferimenti in tre diversi nosocomi ancora non ...La regina intende "ignorare" l'attesa intervista dei duchi di Sussex, Harry e Meghan , in onda in nottata sulla Cbs dagli Usa dove la coppia 'ribelle' si è ...Due nuovi corgi l’aiutano ad affrontare il lockdown, i problemi della «Firm» e l’apprensione per il principe Filippo ricoverato a Londra dopo l’operazione al cuore ...