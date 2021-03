Il Principe Filippo è morto? Ecco la situazione (Di domenica 7 marzo 2021) Una notizia sconvolgente potrebbe arrivare tra poche ore. Secondo alcune voci il Principe Filippo sarebbe morto. A sottolinearlo sono i tanti tabloid dopo che hanno saputo che Harry è stato richiamato nel Regno Unito. Scopri di più: Chi è il Principe Filippo? Probabilmente questo fatto è proprio per poter dare l’ultimo saluto al nonno, ovvero il Principe Filippo. Ormai da giorni è ricoverato in ospedale. Prima si parlava di semplici infezioni ma successivamente le cose si sono fatte più serie: vi è stato infatti un intervento al cuore e dopo altri trasferimenti in tre diversi ospedali. Non si hanno notizie sulle condizioni del Principe Filippo e per molti potrebbe anche essere morto. La notizia del richiamo in patria ... Leggi su giornal (Di domenica 7 marzo 2021) Una notizia sconvolgente potrebbe arrivare tra poche ore. Secondo alcune voci ilsarebbe. A sottolinearlo sono i tanti tabloid dopo che hanno saputo che Harry è stato richiamato nel Regno Unito. Scopri di più: Chi è il? Probabilmente questo fatto è proprio per poter dare l’ultimo saluto al nonno, ovvero il. Ormai da giorni è ricoverato in ospedale. Prima si parlava di semplici infezioni ma successivamente le cose si sono fatte più serie: vi è stato infatti un intervento al cuore e dopo altri trasferimenti in tre diversi ospedali. Non si hanno notizie sulle condizioni dele per molti potrebbe anche essere. La notizia del richiamo in patria ...

