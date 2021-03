Il principe cerca figlio | nel sequel della commedia cult con Eddie Murphy anche Wesley Snipes e Tracy Morgan

(Di domenica 7 marzo 2021) Intervista ae al cast di Ildi Ilmoglie: questa voltaproduttore e ci porta a Zamunda. Uscito nel 1988 Ilmoglie è diventato immediatamente un successo e si è guadagnato lo status di film. Ideato da, ilAkeem del regno di Zamunda, in Africa, scappa a New York, precisamente nel Queens, per trovare il vero amore. Diretta da John Landis è una delle commedie più amate e importanti nella storia del cinema: per la prima volta un cast ...

Ultime Notizie dalla rete : principe cerca

Spread the love Menù 1 Rifiutato per anni da Eddie Murphy, Ilfiglio è diventato realtà grazie ad Arnold Schwarzenegger in Terminator " Destino oscuro. E adesso è disponibile su Amazon Prime Video. Ve lo consigliamo per questo weekend 1.1... in occasione della Giornata internazionale della donna, qualche suggerimento per chi è indi ... Rebecca Solnit, Cenerentola libera tutti , Salani Niente matrimonio con ilin questa ...Intervista a Wesley Snipes, Tracy Morgan e al cast di Il principe cerca figlio, sequel di Il principe cerca moglie: questa volta Eddie Murphy è anche produttore e ci porta a Zamunda. Uscito nel 1988 I ...Dal 5 marzo su Amazon Prime Video è arrivato il film Il principe cerca figlio, che segna il ritorno di Eddie Murphy, il mattatore della commedia statunitense anni Ottanta e Novanta. Sono trascorsi 33 ...