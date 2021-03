Il primo ricovero, le telefonate angoscianti al farmacista, i medici in trincea: in un portale le storie sul Covid. “Possono migliorare le cure” (Di domenica 7 marzo 2021) C’è il tecnico di radiologia che ricorda in particolare una paziente di 35 anni, ricoverata con il casco Cpap e incinta, a cui fa una radiografia. Si rivedono tempo dopo in reparto. Lei lo saluta con la mano e gli sorride. Sta meglio. Lo identifica. Nonostante la tuta di protezione, la mascherina, la visiera, i guanti. “Conservo questo ricordo con emozione e dolcezza: l’essere stato riconosciuto in un momento di forte sofferenza”, scrive il tecnico, anonimo. Una dottoressa della Asl di Lecce racconta del primo paziente per cui ha chiesto il ricovero, un militare. “Aveva una tosse soffocante che non gli permetteva di dire due parole insieme”, si legge nella sua testimonianza. “Ho continuato a chiamarlo anche in ospedale finché ha potuto rispondermi, poi dai suoi familiari ho saputo che nei giorni successivi è stato in condizioni davvero critiche, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) C’è il tecnico di radiologia che ricorda in particolare una paziente di 35 anni, ricoverata con il casco Cpap e incinta, a cui fa una radiografia. Si rivedono tempo dopo in reparto. Lei lo saluta con la mano e gli sorride. Sta meglio. Lo identifica. Nonostante la tuta di protezione, la mascherina, la visiera, i guanti. “Conservo questo ricordo con emozione e dolcezza: l’essere stato riconosciuto in un momento di forte sofferenza”, scrive il tecnico, anonimo. Una dottoressa della Asl di Lecce racconta delpaziente per cui ha chiesto il, un militare. “Aveva una tosse soffocante che non gli permetteva di dire due parole insieme”, si legge nella sua testimonianza. “Ho continuato a chiamarlo anche in ospedale finché ha potuto rispondermi, poi dai suoi familiari ho saputo che nei giorni successivi è stato in condizioni davvero critiche, ma ...

