Il post di Beppe Grillo alla vigilia dell’8 marzo: “Signore, la Storia siete voi! Basta mimose. Ora il potere!” (Di domenica 7 marzo 2021) alla viglia della festa della donna, Beppe Grillo dedica un post sul suo blog al ruolo avuto dalle donne nel diffondere una coscienza ecologista, rimarcando la necessità e l’opportunità di avere più cariche al femminile. “Se nell’ultimo mezzo secolo le donne fossero state al potere nel mondo e noi maschi a casa a fare il bucato, come starebbe oggi il Pianeta?” si domanda in apertura Grillo. La risposta viene da un’analisi sia dell’attualità, sia dei risultati ottenuti nei paesi a guida femminile. “Se confrontiamo dieci Paesi governati da donne e dieci Paesi governati da uomini, non c`è partita”, si legge nel post, “studi scientifici dimostrano che quasi tutti i paesi che hanno gestito meglio la pandemia sono governati da donne. E tutti, ma proprio tutti, i paesi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021)viglia della festa della donna,dedica unsul suo blog al ruolo avuto dalle donne nel diffondere una coscienza ecologista, rimarcando la necessità e l’opportunità di avere più cariche al femminile. “Se nell’ultimo mezzo secolo le donne fossero state al potere nel mondo e noi maschi a casa a fare il bucato, come starebbe oggi il Pianeta?” si domanda in apertura. La risa viene da un’analisi sia dell’attualità, sia dei risultati ottenuti nei paesi a guida femminile. “Se confrontiamo dieci Paesi governati da donne e dieci Paesi governati da uomini, non c`è partita”, si legge nel, “studi scientifici dimostrano che quasi tutti i paesi che hanno gestito meglio la pandemia sono governati da donne. E tutti, ma proprio tutti, i paesi che ...

Advertising

anto_sent_this : Bravo ora levati di mezzo. - _gioppi : Polemiche post #Sanremo2021 dalla zia Mara unica certezza di questo 2021 dopo Beppe Vessicchio. ?? - MorganaTheFairy : RT @angelo_fornaro: @LaFATAa5Stelle @Mov5Stelle @beppe_grillo Vergogna... Ecco il perché del post di ieri??? l'elevato di sta cippa @beppe_… - Lamp__1 : Post interessante di #Grillo. Peccato sia in contemporanea allo scoop di #McKinsey. Si potrebbe pensar male.… - lucajuk : RT @fabiofr: Non so voi, ma nel momento in cui mi si dice che il #Pd per risollevarsi deve rimettersi nelle mani di due Messia, due Elevati… -