Il patriarca caldeo | ' Il Papa davanti alle macerie di Mosul ha parlato dell' assurdità delle morti'

(Di domenica 7 marzo 2021) Ilsi è commossodied ha espresso profondo dolore per la devastazione causata dall'Isis durante i bombardamenti perpetrati nel tempo: 'Ecco la città è stata colpita, ...

... ci sono tanti morti, ci sono ancora cadaveri sotto le macerie, una cosa assurda, inutile" queste sono state le parole addolorate di Francesco riportate dal, card. Raphael Sako, ai ...Nonostante i 1.200 cristiani uccisi negli ultimi tempi, ilSako non ha sposato un atteggiamento vittimista, ma ha dichiarato: "Il mondo e la storia non si fermano con la tragedia che ...Il racconto del cardinale Raphael Sako: "Bisogna recuperare la fiducia nei nostri vicini, molti dei nostri fedeli hanno avuto case trafugate da chi era loro vicino" ...Francesco si trova nella terra "dove tutto ebbe inizio". Il suo cammino ricalca quello del Primo Patriarca, per dei motivi ben precisi.