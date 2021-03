Il nuovo lockdown e le lezioni da imparare

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 marzo 2021) Germania, Francia, Olanda e UK vivono in lock-down (più o meno duro) da settimane invece in Italia meno di due settimane fa alcune regioni festeggiavano il ritorno in giallo. Ora siamo dial break-even sanitario; i morti oscillano tra i 300 e i 400 al giorno, l’RT ha superato la soglia critica di 1.0, le vaccinazioni vanno a rilento (a prescindere dal calo delle forniture). Non vogliamo proprio. Da l’altro ieri alcune regioni sono tornate in zona rossa, per molte di più è questione di giorni, se non ore. Dovremmo anticipare il lock-down, fidandoci dei dati del CTS, e accettare controlli rigidi a tappeto a salvaguardia della produzione industriale. Se il lock-down sarà immediato, e ragionato, anche il commercio avrà chances con un piano di chiusure ricorsive per categorie merceologiche e di contingentamento effettivo di ingressi e ...