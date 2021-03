Il Milan vince e consolida il 2° posto; la Fiorentina pareggia in extremis con il Parma; il Crotone inguaia il Torino (Di domenica 7 marzo 2021) Sono tre le partite che oggi, alle 15, animeranno il proseguo di questa 26giornata di campionato. Verona - Milan I rossoneri proveranno a conquistare al Bentegodi, contro l'Hellas Verona, punti ... Leggi su globalist (Di domenica 7 marzo 2021) Sono tre le partite che oggi, alle 15, animeranno il proseguo di questa 26giornata di campionato. Verona -I rossoneri proveranno a conquistare al Bentegodi, contro l'Hellas Verona, punti ...

Advertising

UEFAcom_it : ??? Il #Milan vince 2-0 a #Verona e si porta momentaneamente a -3 dall'#Inter in #SerieA #UEL | @acmilan - capuanogio : Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e… - ZZiliani : - Il #Milan vince col Cagliari. Chiedono a #Ibra: “Credi nello scudetto del Milan?”. Risposta: “Io credo in #Zlatan… - AnsaToscana : Serie A: Milan vince 2-0 a Verona, Crotone batte 4-2 il Toro. Fiorentina e Parma pareggiano 3-3 #ANSA - AnsaVeneto : Serie A: Milan vince 2-0 a Verona, Crotone batte 4-2 il Toro. Fiorentina e Parma pareggiano 3-3 #ANSA -