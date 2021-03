Il Milan vince 2-0 a Verona e conferma che le assenze sono l’alibi dei perdenti (Di domenica 7 marzo 2021) Il Milan vince a Verona 2-0. E vince praticamente senza attacco. Senza Ibrahimovic, senza Mandzukic, senza Rebic, senza e Calhanoglu e come se non bastasse senza Theo Hernandez. La squadra di Pioli dimostra, conferma, di essere una squadra. Lo ha dimostrato per tutta la stagione. Non si è fatta in alcun modo sfiorare dalla cultura del piagnisteo che invece da queste parti impera. Nonostante la Gazzetta dello sport ieri abbia messo nero su bianco il numero di infortunati delle squadre e il Napoli è ottavo, c’è chi si crogiola in questo falso storico. È molto più semplice lamentarsi rispetto ad affrontare le criticità e superarle. Il Milan oggi era praticamente senza attacco. Senza centravanti. Proprio come il Napoli. E ha vinto 2-0 contro il Verona che ha battuto il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 marzo 2021) Il2-0. Epraticamente senza attacco. Senza Ibrahimovic, senza Mandzukic, senza Rebic, senza e Calhanoglu e come se non bastasse senza Theo Hernandez. La squadra di Pioli dimostra,, di essere una squadra. Lo ha dimostrato per tutta la stagione. Non si è fatta in alcun modo sfiorare dalla cultura del piagnisteo che invece da queste parti impera. Nonostante la Gazzetta dello sport ieri abbia messo nero su bianco il numero di infortunati delle squadre e il Napoli è ottavo, c’è chi si crogiola in questo falso storico. È molto più semplice lamentarsi rispetto ad affrontare le criticità e superarle. Iloggi era praticamente senza attacco. Senza centravanti. Proprio come il Napoli. E ha vinto 2-0 contro ilche ha battuto il ...

