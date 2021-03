Il Mater Olbia si prepara per l' avvio del Centro di Radioterapia

(Di domenica 7 marzo 2021) (Visited 92 times, 134 visits today) Notizie Simili: Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano più… Radiologia: quando la tecnologia è al servizio della… Risorse per sanità, ...

Advertising

infoitinterno : Mater Olbia: 'Condivisione parole Solinas su potenziamento cure radioterapiche in Sardegna' - Informacitta_Ol : #Mater #Olbia: #Corso teorico pratico #Biologi finalizzato all'#assunzione periodo giugno/settembre 2021 - FrancoP09848309 : @TeresaBellanova @matteorenzi È la mater Olbia in Sardegna? -

Ultime Notizie dalla rete : Mater Olbia

Gallura Oggi

Un nuovo centro a. Anche l'ospedaleè pronto a scendere in campo per garantire cure all'avanguardia nel campo della radioterapia. Nei giorni scorsi la Regione Sardegna ha annunciato di aver ...Garantire ai cittadini sardi le migliori cure radioterapiche disponibili . IlHospital esprime piena condivisione con le parole e le preoccupazioni espresse dal Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. Intende inoltre confermare l'impegno profuso nei ...Sono state infatti avviate le procedure per l'ammodernamento tecnologico dei centri specializzati degli ospedali Businco (Cagliari), San Francesco (Nuoro) e Cliniche San Pietro (Sassari). Tre g ...Garantire ai cittadini sardi le migliori cure radioterapiche disponibili. Il Mater Olbia Hospital esprime piena condivisione con le parole e le preoccupazioni espresse dal Presidente della Regione Sar ...