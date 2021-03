Il Manchester City molla Haaland: Paratici vuole portarlo alla Juventus (Di domenica 7 marzo 2021) La Juventus nel 2022 potrebbe cambiare completamente volto. Il più grande cambiamento potrebbe passare dall’addio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese attualmente percepisce l’incredibile cifra di 31 milioni di euro a stagione e la scadenza del suo contratto è sempre più vicina. La prossima stagione potrebbe anche essere l’ultima in Italia per l’ex Real Madrid. Indubbiamente in questo momento è il giocatore più importante della Juventus, il primo posto nella classifica dei mercatori della Serie A lo conferma ulteriormente, però Ronaldo nell’anno della scadenza del contratto arriverà ad avere 37 anni e a quel punto si dovrà pensare se varrà ancora la pena pagare una cifra così alta ad un giocatore di quell’età. D’altra parte i bianconeri dovranno prendere una decisione anche per Alvaro Morata. Nel momento dell’acquisto Paratici avrebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 7 marzo 2021) Lanel 2022 potrebbe cambiare completamente volto. Il più grande cambiamento potrebbe passare dall’addio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese attualmente percepisce l’incredibile cifra di 31 milioni di euro a stagione e la scadenza del suo contratto è sempre più vicina. La prossima stagione potrebbe anche essere l’ultima in Italia per l’ex Real Madrid. Indubbiamente in questo momento è il giocatore più importante della, il primo posto nella classifica dei mercatori della Serie A lo conferma ulteriormente, però Ronaldo nell’anno della scadenza del contratto arriverà ad avere 37 anni e a quel punto si dovrà pensare se varrà ancora la pena pagare una cifra così alta ad un giocatore di quell’età. D’altra parte i bianconeri dovranno prendere una decisione anche per Alvaro Morata. Nel momento dell’acquistoavrebbe ...

