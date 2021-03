Il look della cantante durante la finale (Di domenica 7 marzo 2021) Arisa, per la finale del Festival di Sanremo, ha scelto un look diverso, con un abito effetto nudo e una collana da 100mila euro. Sanremo 2021, Arisa: abito effetto nudo e collana da 100mila euro su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 7 marzo 2021) Arisa, per ladel Festival di Sanremo, ha scelto undiverso, con un abito effetto nudo e una collana da 100mila euro. Sanremo 2021, Arisa: abito effetto nudo e collana da 100mila euro su Notizie.it.

Corriere : ?? #Sanremo2021, le notizie della finale Qui invece potete scorrere le più belle foto di questa serata, con i momen… - lapinella : Best look della prima serata... ovviamente per me???? #Noemi #Annalisa #Matilda ?? - infoitcultura : Sanremo 2021, le pagelle ai look della finale in diretta: Gaia e quelle frange/ragnatele, Ermal Meta a prova… - theweirdSofi : Tutti avete seguito Saremo. Tutti avete twittato Sanremo. Chi meritava il podio e chi no. Qual era la canzone più b… - quattroruote : #Dacia #Sandero #Stepway: ora è più stilosa e ricercata nel look, ma non dimentica il risparmio (a #Gpl). Scopri tu… -