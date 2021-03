‘Il lavoro è un privilegio’, Fratoianni: “Da Confindustria parole spregevoli” (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA – “‘I lavoratori ricordino che oggi il lavoro è un privilegio’. Queste le spregevoli parole della locale Confindustria in una lettera ai lavoratori portuali di Genova in sciopero. Cosa chiederanno mai per essere trattati così? Chiedono solo il rispetto dei contratti e degli aumenti salariali previsti. Fine, solo questo”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Leggi su dire (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA – “‘I lavoratori ricordino che oggi il lavoro è un privilegio’. Queste le spregevoli parole della locale Confindustria in una lettera ai lavoratori portuali di Genova in sciopero. Cosa chiederanno mai per essere trattati così? Chiedono solo il rispetto dei contratti e degli aumenti salariali previsti. Fine, solo questo”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

Advertising

emergenzavvf : Forza, equilibrio e lavoro di squadra: se uno sale fino a 10 metri d’altezza innestando tra loro i tronchi, gli alt… - Link4Universe : A parte il fatto che direttrice è grammaticalmente corretto a prescindere dai gusti.. ma quanto è orribile leggere… - Azione_it : Gli #AsiliNido sono fondamentali per lo sviluppo dei bambini, la lotta alle disuguaglianze e la conciliazione vita/… - gino_fusco : RT @lucadf: #Lattoferrina a Roma. #idrossiclorochina in Piemonte. #Vitaminad ovunque... E poi c’è il lavoro di @dottoremaevero che senza ma… - rosaria__greco : @_Nico_Piro_ Papa Francesco sta costruendo la vera pace, il suo lavoro ha una valenza non solo religiosa, ma politi… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Il lavoro Illuminazione di emergenza mondiale Rapporto sulle ricerche di mercato 2021 - Principali aziende chiave, notizie, opportunità di sviluppo e report sui risultati futuri - Genovagay Genova Gay