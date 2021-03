Il gesto del Manchester City: donati centinaia di laptop agli studenti della città per la didattica (Di domenica 7 marzo 2021) Il calcio vuole fare la sua parte per aiutare la popolazione ad andare avanti in questi mesi difficili per via del Covid-19. Una delle maggiori problematiche è stata, senza dubbio, la didattica per i ragazzi delle scuole. Ecco perché il Manchester City ha deciso di aderire all'iniziavita promossa dal Daily Mail "Computer for Kids".Il gesto del Manchester CityCome è possibile apprendere dal sito ufficiale del club di Manchester, i Citizens hanno deciso di adoperarsi per rendere più facile la didattica a distanza per i giovani studendi della città. La società ha donato centinaia di laptop e varia strumentazione nell'ambito dell'iniziativa Computer For Kids promossa dal Daily Mail. ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Il calcio vuole fare la sua parte per aiutare la popolazione ad andare avanti in questi mesi difficili per via del Covid-19. Una delle maggiori problematiche è stata, senza dubbio, laper i ragazzi delle scuole. Ecco perché ilha deciso di aderire all'iniziavita promossa dal Daily Mail "Computer for Kids".IldelCome è possibile apprendere dal sito ufficiale del club di, i Citizens hanno deciso di adoperarsi per rendere più facile laa distanza per i giovani studendi. La società ha donatodie varia strumentazione nell'ambito dell'iniziativa Computer For Kids promossa dal Daily Mail. ...

