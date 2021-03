Il Festival ha chiuso in crescita

(Di domenica 7 marzo 2021) Gli ascolti della serata finale deldi Sanremo, andata in onda sabato 6 marzo in prima serata, con la vittoria dei Maneskin. Sanremo 2021, ascolti della serata finale: 53,5% e 10,7 mln su Notizie.it.

Il caso si è dunquecon un sorriso. Orietta Berti non smentisce la sua classe e i Maneskin ... che ha vinto la 71esima edizione deldi Sanremo, e la cantante di Quando ti sei innamorato.Ildi Sanremo non premia Annalisa che, dopo i giudizi positivi raccolti nelle prime serate, hal'edizione 2021 deldella canzone italiana al settimo posto. La cantante valbormidese con la sua 'Dieci' ha così terminato la sua quinta esperienza in gara al teatro Ariston lontana ...La serata finale della finale della 71esima edizione del Festival di Sanremo si apre con dei militari sul palco, hanno scoperto chi ha minacciato Random per cantare? Prima ospite della serata Serena R ...Epilogo a sorpresa per la 71^ edizione del Festival di Sanremo: a dispetto dei pronostici della vigilia è stato infatti il rock dei Maneskin, con il brano Zitti e buoni, a trionfare nel [...] ...