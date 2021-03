Il Dominio degli uomini al Festival di Sanremo

Leggi su tpi

(Di domenica 7 marzo 2021) Secondo il cosiddetto “femminismo ideologico”, io sono un “MBE”, Maschio, bianco, eterosessuale. A rigor di logica, quindi, non avrei dovuto aver notato la clamorosa discrasia di unche, mai come quest’anno, ha rappresentato la vittoria di una polarizzazione che sta aumentando – e non riducendo – le differenze tra uomo e donna. E questoè la vittoria più schiacciante di misoginia, sessismo, disparità. Due sessantenni maschi eterosessuali hanno tenuto il microfono in mano per sedici ore, statistica alla mano, sulle venticinque interminabili di durata del. Escludendo le canzoni, sempre secondo la matematica, alle donne è stato lasciato il microfono per gli spiccioli, e sempre contestualizzate dentro una passerella che ricorda come il Barone Rotschild mostrava gli uccelli esotici che prima uccideva, poi ...