Il delirio della sardina Cristallo: “Se Meloni diventa premier io lascio l’Italia. No a Bonaccini: è di destra” (Di domenica 7 marzo 2021) La figuraccia planetaria delle Sardine, che nelle ore in cui occupavano la sede del Pd postavano la foto di Mattia Santori accampato in una tenda sotto l’immagine di Enrico Berlinguer, è solo uno dei tanti momenti di involontaria comicità che il movimento bolognese ci regala ogni qual volta prende un’iniziativa. Va detto che accanto a un grande cervello, come quello di Mattia Santori, l’uomo che ride senza un perché, si affianca una statista come tal Jasmine Cristallo, ormai leader a sua volta dell’organizzazione ittico-politica. Oggi la Cristallo ci regala una surreale intervista nella quale annuncia anche una notizia tutto sommato positiva: lei andrebbe via dall’Italia se Giorgia Meloni vincesse le elezioni. Evviva la democrazia e il rispetto del voto popolare, evviva le piazze, evviva le sardine… La ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 marzo 2021) La figuraccia planetaria delle Sardine, che nelle ore in cui occupavano la sede del Pd postavano la foto di Mattia Santori accampato in una tenda sotto l’immagine di Enrico Berlinguer, è solo uno dei tanti momenti di involontaria comicità che il movimento bolognese ci regala ogni qual volta prende un’iniziativa. Va detto che accanto a un grande cervello, come quello di Mattia Santori, l’uomo che ride senza un perché, si affianca una statista come tal Jasmine, ormai leader a sua volta dell’organizzazione ittico-politica. Oggi laci regala una surreale intervista nella quale annuncia anche una notizia tutto sommato positiva: lei andrebbe via dalse Giorgiavincesse le elezioni. Evviva la democrazia e il rispetto del voto popolare, evviva le piazze, evviva le sardine… La ...

