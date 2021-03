Il Comune di Loiri Porto San Paolo cerca personale per i cantieri Lavoras

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Comune Loiri

Gallura Oggi

A breve il bando per ildiPorto San Paolo. IldiPorto San Paolo cerca personale per i cantieri Lavoras di prossima attivazione. E' è stato infatti pubblicato il pre - avviso per l'assunzione di 6 ...Le indicazioni deldi Monti. DopoPorto San Paolo anche ildi Monti si prepara alla vaccinazione degli over 80. L'Ats ha informato l'amministrazione che la data di somministrazione dei vaccini sarà ...Loiri Porto San Paolo. Francesco Lai, sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo, ha comunicato nella tarda serata di ieri le date, orari e ...Il comune di Loiri Porto San Paolo informa che a breve partirà la campagna di vaccinazione per i residenti nel Comune di Loiri Porto San Paolo “ultraottantenni” nati entro il 1941. I vaccini saranno s ...