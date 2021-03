Il Commissario Montalbano | trama 8 marzo | Salvo indaga sulla morte di Catalanotti

(Di domenica 7 marzo 2021) Iltorna su Raiuno lunedì 8con l'episodio intitolato Il Metodo. In quest'episodio,, come rivelano le anticipazioni, dovràredell'usuraio e regista teatrale Carmelo. Sin dalle prime battute si avrà la sensazione che tutto sia riconducibile all'usura, manon sarà tanto convinto di questa pista anche perché molte cose non gli quadreranno affatto ed indirizzerà le indagini sul privato oscuro della vittima. Nel frattempo, sul piano personale, rischierà di entrare in crisi con Livia a causa dell'attrazione che proverà per Antonia, il capo della scientifica che collaborerà con lui alla risoluzione del difficile caso. Il ...

Con Il metodo Catalanotti, Il Commissario Montalbano torna in onda su Rai1 forze, per l'ultima volta, con un episodio definito 'spiazzante'. Nella serata di lunedì 8 marzo, nella giornata internazionale dedicata alle donne, ci sarà l'episodio inedito. Luca Zingaretti lascia ai telespettatori affezionati delle speranze di ripresa. Maurizio Costanzo: "Non è detto che sia l'ultimo"