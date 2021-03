Il Commissario Montalbano | le anticipazioni dell’episodio dell’8 marzo

(Di domenica 7 marzo 2021) Lunedì sera in prima serata su Rai Uno andrà in onda l’ultimo episodio de “Il” È “Il metodo Catalanotti” l’episodio in cui per l’ultima volta vedremo Luca Zingaretti vestire i panni del, personaggio inventato dal mai dimenticabile e dimenticato Andrea Camilleri. Ad affiancare Luca Zingaretti in quest’ultima interpretazione che lo vede anche regista ci saranno i colleghi di sempre ossia: Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio), Angelo Russo (Agatino Catarella) e Sonia Bergamasco (Livia Burlando). Nel cast eccezionalmente anche Greta Scarano nei panni di Antonia, la donna che porterà scompiglio emotivo nella vita del. A proposito della sua partecipazione, la Scarano ha dichiarato sui suoi canali social: “E? stato un ...

Quello di lunedì in onda su Rai 1 sarà l'attesissimo e inedito episodio, e a quanto pare anche l'ultimo, del. "Il metodo Catalanotti" imprimerà una svolta epocale non solo nell'esistenza televisiva dell'eroe di Camilleri, titolare di ascolti record fin dal suo esordio, nel 1999, ma ...IlIl metodo Catalanotti, Luca Zingaretti ammette: 'Non abbiamo definito nulla' Tutto è pronto per il nuovo episodio de Il, Il metodo Catalonotti , in onda ...Lunedì sera in prima serata su Rai Uno andrà in onda l'ultimo episodio de "Il Commissario Montalbano" interpretato da Luca Zingaretti.Un altro commissario intuisce, prima degli altri, chi potrebbe essere il compagno di avventure del Commissario Ricciardi. È Montalbano che investe Antonio Milo del ruolo di brigadiere Maione nove anni ...