Il cantante Ultimo innamoratissimo della figlia della nota ballerina Le foto insieme

Torna di nuovo sotto la luce dei riflettori il giovane e bravissimo cantante Niccolò Moriconi o meglio conosciuto come Ultimo. Il cantante infatti negli ultimi giorni sta facendo parlare di se per alcune foto postate sui social insieme ad una misteriosa ragazza. Le foto hanno incuriosito soprattutto chi da tempo segue il cantante. Ultimo sta riscuotendo un enorme successo con la sua musica e ancora oggi nonostante non sia stato ospite o concorrente di Sanremo, fa ancora parlare molto di sè. La sua musica infatti è molto apprezzata soprattutto dalle più giovani ed ormai è uno tra i cantanti più apprezzati della scena musicale italiana.

