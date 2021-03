Ibrahimovic: “Una volta ho messo Gattuso a testa giù in un bidone” (Di lunedì 8 marzo 2021) L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, una delle guest star dell’edizione di Sanremo di quest’anno, ha rilasciato un’intervista a Che Tempo Che Fa, in diretta su RAI 2: «L’ho chiamato e gli ho detto “Devi mandare un messaggio a mio figlio, perché è il suo compleanno e tu sei il suo giocatore preferito, e se non lo mandi vengo a Napoli e te li faccio fare in diretta”. Me lo ha mandato. Gli piace tanto per la grinta e la mentalità. Una volta l’ho messo a testa in giù in un bidone, ma si scherzava. Lui fa il duro, è un duro, e allora l’ho alzato e l’ho messo a testa in giù» Su Galliani? «Io lo chiamo capo. Gli voglio troppo bene. Anche se a 2 giorni dalla fine delle vacanze mi mandò al PSG…» “Una volta ho messo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) L’attaccante del Milan, Zlatan, una delle guest star dell’edizione di Sanremo di quest’anno, ha rilasciato un’intervista a Che Tempo Che Fa, in diretta su RAI 2: «L’ho chiamato e gli ho detto “Devi mandare un messaggio a mio figlio, perché è il suo compleanno e tu sei il suo giocatore preferito, e se non lo mandi vengo a Napoli e te li faccio fare in diretta”. Me lo ha mandato. Gli piace tanto per la grinta e la mentalità. Unal’hoin giù in un, ma si scherzava. Lui fa il duro, è un duro, e allora l’ho alzato e l’hoin giù» Su Galliani? «Io lo chiamo capo. Gli voglio troppo bene. Anche se a 2 giorni dalla fine delle vacanze mi mandò al PSG…» “Unaho...

Advertising

rtl1025 : ?? #Ibrahimovic: 'Il fallimento non è il contrario del successo. È una parte del successo. Fare niente è il più gran… - capuanogio : Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e… - stanzaselvaggia : Sul vocabolario, alla parola “cringe”, da oggi ci sarà una foto della gag Amadeus/Ibrahimovic. #Sanremo2021 - Mediagol : #Video #Milan, la confessione di Ibrahimovic: “Una volta ho messo Gattuso a testa in giù in un bidone, i suoi piedi… - napolista : #Ibrahimovic: “Una volta ho messo #Gattuso a testa giù in un bidone” L’attaccante del Milan ha parlato del suo ami… -