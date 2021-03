I tre punti, Insigne e il ritorno al gol di Osimhen: prendiamoci il buono del Napoli (Di domenica 7 marzo 2021) È stata la serata di Insigne, anche se c’è da festeggiare Osimhen che è tornato al gol dopo un intero girone. Il nigeriano è entrato nel secondo tempo al posto di un inesistente Mertens (11 palloni toccati in 53 minuti) e ha realizzato in contropiede il gol del 2-0 al Bologna. Ma il resto lo ha fatto Insigne: una doppietta, una partita generosa, un assist che Osimhen ha sprecato a porta vuota. Sono state le due note positiva della serata, insieme a una terza: i tre punti conquistati dal Napoli. Per il resto, la prestazione della squadra di Gattuso non è stata di quelle che autorizzano chissà quali sogni. Il Napoli è salito a 47 punti, sempre sesto in classifica (e con Juve-Napoli da recuperare) con tre punti da ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 marzo 2021) È stata la serata di, anche se c’è da festeggiareche è tornato al gol dopo un intero girone. Il nigeriano è entrato nel secondo tempo al posto di un inesistente Mertens (11 palloni toccati in 53 minuti) e ha realizzato in contropiede il gol del 2-0 al Bologna. Ma il resto lo ha fatto: una doppietta, una partita generosa, un assist cheha sprecato a porta vuota. Sono state le due note positiva della serata, insieme a una terza: i treconquistati dal. Per il resto, la prestazione della squadra di Gattuso non è stata di quelle che autorizzano chissà quali sogni. Ilè salito a 47, sempre sesto in classifica (e con Juve-da recuperare) con treda ...

